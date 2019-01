’Situatie bij veerpont onveilig’

Ⓒ APA Arnhemse Persagentschap

VIERLINGSBEEK - De eigenaar van de veerdienst waar zondagavond een vrouw om het leven kwam, maakt zich grote zorgen over de veiligheid rond de pont. „Het is als een doodlopende weg. Je rijdt zo het water in, omdat de verharde weg ineens stopt”, schetst Johan van den Boogaard de verkeerssituatie bij de veerpont over de Maas tussen Vierlingsbeek en Bergen.