Meterslange krokodil eet onderzoekster (44) op

De krokodil, Merry, sprong tijdens het voeren ineens op en wist de vrouw te grijpen, meldt RT. Ze werd daardoor in het territorium van het beest gesleept. De krokodil zit daar ter observatie voor wetenschappelijk onderzoek.

Er was geen ontkomen aan voor de vrouw. Haar beide armen werden al snel door Merry afgerukt. Collega’s zijn enorm geschrokken. De plek waar de krokodil leeft, is afgezet. Het beest stond al bekend om haar agressieve aanvallen. Ze at eerder een andere krokodil in haar verblijf op.

Het incident vond vorige week plaats. Onderzoekers hebben er alles aan gedaan om de overblijfselen van de vrouw veilig te stellen, maar daar dacht Merry anders over. De krokodil is daarop verdoofd en vastgebonden. De vrouw is zaterdag, zwaar gehavend, begraven, valt op te maken uit foto’s op sociale media.

De aangevallen vrouw en dierenliefhebster Deasy. Ⓒ Facebook Norma Tuwo

