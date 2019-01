’Verdachte chauffeur heeft contact met politie’

De trucker wordt gezocht door de politie. Het parket in Luik had gevraagd om zijn aanhouding, maar toen agenten langskwamen, was hij niet thuis.

Volgens zijn vader was de man afgelopen weekend naar een hardloopevenement in Egmond aan Zee. Daarom was hij niet thuis.

Volgens de vader heeft zijn zoon inmiddels contact met de politie. „Hij heeft afspraken gemaakt waar en wanneer hij zich meldt”, zegt de vader. De politie wil niet reageren omdat de woordvoering bij het Belgische parket ligt.