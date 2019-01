May waarschuwt voor uiteenvallen Koninkrijk

Demonstranten buiten het Britse parlement maandag in Londen. Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Photos Ltd

LONDEN - In een laatste poging het Lagerhuis achter haar brexitplan te krijgen, deed de Britse premier Theresa May maandag een oproep „in het belang van het land.” Ze waarschuwde voor „verlamming in het parlement” en het „uiteenvallen van het Verenigd Koninkrijk” als de deal om uit de EU te treden dinsdagavond wordt afgewezen, meldde de BBC.