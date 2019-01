FIFA-gamers maken zich op voor virtuele Eredivisie

De KPN eDivisie Cup is een aanvulling op de bestaande eDivisie, waarin professionele spelers van de Eredivisieclubs het tegen elkaar opnemen in het spel FIFA. De wedstrijden worden voorzien van commentaar en uitgezonden via FOX Sports en YouTube.

„Met deze nieuwe cup willen we de eDivisie toegankelijk maken voor alle amateurspelers in Nederland en brengen we de fans daardoor ook dichter bij hun helden”, zegt Yvette Belt van KPN.

De KPN eDivisie Cup beslaat vijftien wedstrijddagen en wordt gespeeld op de PlayStation 4. Tijdens de voorrondes en de kwalificaties in januari, februari en maart nemen de amateurs het online tegen elkaar op. In de voorrondes start iedereen op hetzelfde niveau en worden de deelnemers vervolgens gerangschikt in verschillende divisies op basis van hun score. De beste spelers van iedere divisie dringen door tot de offline finalerondes, waar ook de profs van de Eredivisieclubs instromen. De eDivisiespelers kunnen zich geen misstap permitteren, want als ze van een van de amateurs verliezen, liggen ze er meteen uit.

De winnaar van de cup krijgt twee first class tickets voor de Champions League-finale op zaterdag 1 juni in Madrid, inclusief een compleet verzorgde reis. Bovendien wordt de beste amateurspeler persoonlijk voorgesteld bij alle Eredivisieclubs.