Collega’s doodrijder ’Geel Hesje’ bereid om proces te betalen

Veel vrachtwagenchauffeurs die lid zijn van de landelijke belangenvereniging zijn bereid de man te helpen als blijkt dat er geen opzet in het spel is, meldt L1. Een 50-jarige man in een geel hesje was door de aanrijding op slag dood. De chauffeur reed vervolgens door, mogelijk om aan een groep woedende Gele Hesjes te ontkomen.

„Als blijkt dat hij doorgereden is omdat de groep Gele Hesjes hem agressief heeft benaderd, krijgt hij onze hulp”, zegt Henri Gulickx van Transport Belangen Vereniging Nederland. „De chauffeurs hebben constant te maken met de blokkades. Ze werken 15 uur per dag voor weinig salaris. Zeker op vrijdagavond willen ze naar huis. Als ze dan voor de zoveelste keer worden tegengehouden, dan is het geduld op.”

De gewraakte vrachtwagenchauffeur heeft inmiddels al contact gehad met de politie, zeggen zijn ouders. „Hij heeft afspraken gemaakt waar en wanneer hij zich meldt”, zegt de vader tegen de regionale omroep.

