Docent leidt dubbelleven

De leerlingen van Rick Jansen vinden het ’te gek’ dat hij in het weekeinde als dj de mensen laat dansen. Ⓒ Foto Marcel van Hoorn

Weert - Het is een bijzondere combinatie: vier dagen per week staat Rick Jansen (30) voor de klas om economie te onderwijzen aan vmbo-leerlingen in Weert. Maar als op donderdagmiddag de bel gaat, begint zijn andere baan: dan vliegt hij de wereld over als DJ Admin.