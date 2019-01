Celstraf politicus Calderoli om racistische uitlatingen

Calderoli (62) is een van de vicevoorzitters van de Senaat. In conservatieve regeringen van Silvio Berlusconi bezette hij in het verleden een ministerspost. Hij kan beroep aantekenen tegen het vonnis van de rechter in Bergamo.

Kyenge, tegenwoordig Europarlementariër, toonde zich op haar Facebookpagina verheugd over de uitspraak in eerste aanleg, ook als de straf wordt opgeschort. ,,Niet alleen voor mij persoonlijk, maar ook omdat dit gerechtelijke besluit bevestigt dat racisme moet en kan worden bestreden met legale middelen.”

Cécile Kyenge Ⓒ EPA