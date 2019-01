Moord op burgemeester Gdansk gevolg van haat

Jerzy Owsiak van liefdadigheidsorganisatie Wielka Orkiestra Swiatecznej Pomocy spreekt tijdens een persconferentie in conference in Warschau. Ⓒ EPA

GDANSK - Na de moord op de geliefde burgemeester Pawel Adamowicz die maandag overleed, heerst grote verslagenheid in de havenstad Gdansk en de rest van Polen. „De mensen zijn in shock”, slikt documentairemaakster Anja Mydlarska. „Haat en verdeeldheid zijn verantwoordelijk voor de moord”, oordelen vele stadgenoten die vereend in hun verdriet de straat op gingen.