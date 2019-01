Vaticaan wint ruzie om Trevi-geld

Rome kon het extra geld - jaarlijks wordt er ongeveer anderhalf miljoen euro in het water gegooid - goed gebruiken. De barokke Trevifontein wordt regelmatig geleegd door de gemeente en sinds 2006 wordt het opgedregde geld aan de rooms-katholieke liefdadigheidsorganisatie Caritas gegeven.

Caritas hoopt dat burgermoeder Raggi een vrouw van haar woord is, maar is daar nog niet zeker van: „Tot eind maart gaat het geld naar ons toe, daarna is het nog onduidelijk.” Caritas is van de Italiaanse bisschoppenconferentie en zet zich in voor de armen. De muntjes vormen 15 procent van hun budget.

„Caritas kan erop vertrouwen. Ik kan bevestigen dat de munten ter beschikking blijven van de liefdadigheidsactiviteiten”, zo verzekert Raggi tegenover L’Osservatore Romano, het dagblad van het Vaticaan.