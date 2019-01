Verdachte ontvoering Jayme (13) bekent

Jayme Closs slaagde er vorige week in te ontsnappen uit de boshut waar gevangen werd gehouden. Ⓒ BARRON COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT

BARRON - De man die gearresteerd is wegens het ontvoeren van een 13-jarig Amerikaans meisje uit Wisconsin na haar ouders te hebben doodgeschoten, heeft een schuldbekentenis afgelegd. Dat heeft de openbaar aanklager gezegd in het dossier dat maandag is ingeleverd bij de rechtbank voor de eerste zitting.