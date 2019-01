’Als Julen (2) onder de modder in een luchtzak zit, is er hoop’

Ⓒ EPA

Malaga - Het gat waar de 2-jarige Julen in viel heeft een diameter van 25 centimeter; het formaat van een kleine koekenpan. Toch blijven ruim honderd reddingswerkers, terwijl de nacht invalt in de provincie Malaga, onvermoeid zoeken naar de kleine Julen, van 2,5 jaar oud. Zelfs ruim dertig uur na zijn val in de enorm diepe en smalle put. Want het alternatief: opgeven – daar wil niemand aan. Spanje houdt zijn adem in.