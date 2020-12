Youp wist niets van Amerikaanse versie van Flappie

Van ’t Hek is hoogst verbaasd over het nummer van de Amerikaanse popmuzikant Todd Rundgren, schrijft Het Parool. „Ik hoorde zijn versie vanochtend en heb meteen mijn management gebeld, maar ook daar wisten ze van niets.”

In de Amerikaanse versie (zie onder) bezingt Rundgren het verhaal van konijn Flappie, dat een vervelende Kerst zou krijgen. Het lied begint met ’It was Christmas morning, 1961...’ De tekst is nagenoeg hetzelfde gebleven, enkel vertaald.

’Best goed’

Het kerstnummer Flappie komt uit de jonge jaren van Van ’t Hek. Op zijn 25e zag het nummer het levenslicht, maar toen Flappie in 1978 werd uitgebracht op plaat was het eigenlijk niet zo’n doorslaand succes. Dat zou langzaam groeien.

Of Rundgren het Nederlandse succes van Flappie kan evenaren, valt nog te bezien. Van ’t Hek zou er geen probleem mee hebben. „Iedereen is vrij er een eigen versie van op te nemen natuurlijk. Ik vind ook dat hij het goed heeft gedaan. Toen ik hem Flappie hoorde zingen, dacht ik: nou, helemaal geen slecht nummer.”

Zoek de verschillen: