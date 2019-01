’Kweekvlees over 5 jaar in de supermarkt’

In 2013 presenteerde de Maastrichtse professor Mark Post de eerste hamburger van gekweekt vlees. Die kostte twee ton, maar kondigde vooral een nieuwe manier van vleesproductie aan.

Simpel gezegd nemen de makers van ’kweekvlees’ cellen af van dieren. Die stoppen ze in een kweekvloeistof, waarna de cellen gaan delen en er spiervezels worden gevormd. Die kunnen we eten. Voor de productie is 99 procent minder land en 96 procent minder water nodig ten opzichte van de huidige productie, aldus het bedrijf Mosa Meat, dat in 2016 werd opgericht door Post. Ook scheelt het 96 procent aan uitstoot van bijvoorbeeld CO2 en methaan.

"NVWA moet vlees nog goedkeuren"

Er is een maar, legt medisch-bioloog Jan van der Valk uit. „Het blijft voorlopig bij gemalen vlees. We kunnen nog geen lappen vlees kweken, en in bepaalde landen geeft juist het eten van een lap vlees status”, zegt de wetenschapper van de Universiteit Utrecht. Bovendien wordt zeker in de experimentele fase nog gebruik gemaakt van grote hoeveelheden ’foetaal kalfsserum’. Dat is bloed van ongeboren kalveren, die tijdens de slacht van zwangere koeien worden ontdekt.

„Dat kunnen we in de toekomst niet gebruiken”, geeft Mosa Meat-woordvoerster Sarah Lucas toe. „Het is duur, en we willen juist een diervrij product. Maar we hebben een plantaardig alternatief gevonden en zijn dat aan het perfectioneren.”

Ze verwacht dat in 2021 het eerste kweekvlees op de menukaart van restaurants kan staan, en dat over vijf jaar het ’gemaakte vlees’ in de supermarkt ligt. Niet veel later moet ook de prijs concurrerend zijn. Dan moet het vlees wel zijn goedgekeurd, en dat heeft toezichthouder NVWA nog niet gedaan. „Het is wachten op de eerste inschrijving voor de markt”, zegt Lucas daarover.

Desondanks is ze optimistisch. Die lappen vlees? Wordt aan gewerkt. En sowieso beslaat ’gemalen’ vlees (gehakt, worsten en kipnuggets) al 50 procent van de markt. „Stel dat je al het rundvlees in fabrieken produceert, in plaats van op het veld, dan heb je wereldwijd 30.000 koeien nodig. In plaats van de 1,5 miljard koeien nu”, rekent Lucas voor. Van der Valk vult aan: „Dat scheelt enorm. Dit is één van de oplossingen voor het klimaat, zeker qua belasting door het eten van rood vlees.”