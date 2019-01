Holleeder wilde advocaat Meijering doden

De advocaat zei dat hij betrouwbare informatie had gekregen dat Holleeder hem wilde doden. ,,Hij wilde mij vermoorden omdat hij het niet zo leuk vond dat ik voor Dino Soerel optrad''. Meijering is kantoorgenoot van advocate Bénédicte Ficq, die in 2011 de raadsvrouw was van Dino Soerel, die levenslang kreeg in het liquidatieproces Passage. Holleeder liet onlangs weten dat hij destijds zelf werd bedreigd door Ficq, die hem onder druk zou hebben willen zetten om een valse verklaring af te leggen over Soerel.

Meijering zei verder dat hij Holleeder maar een keer had ontmoet.