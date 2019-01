Skidrama voor de rechter

Advocaat Stephen Wijnkamp staat de jonge snowboarder bij. Wijnkamp is gespecialiseerd in ski- en bergsportongevallen. Ⓒ Facebook

Imst (Tirol) - Een 20-jarige Nederlandse snowboarder staat donderdag voor de rechter in Oostenrijk. Op 9 februari vorig jaar liep voor hem en een Oostenrijkse skiester een zonovergoten dag in de sneeuw uit op een tragedie. Opeens was de student verdachte in een misdrijf.