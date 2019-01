Veel reddingsacties op water door warme zomer

De helft van alle acties werden dan ook gedaan in de maanden juni, juli en augustus. Maar ook buiten die tijd was het drukker dan normaal. Zoals tijdens de januaristorm, waarbij één station drie keer op een dag werd ingezet om hulp te verlenen aan de binnenvaart. Tijdens de ijzige kou in februari hielp de dienst een vastgelopen kotter boven de Waddeneilanden en aan het einde van de zomervakantie werden elf Denen gered uit een reddingsvlot voor de kust van IJmuiden.

De KNRM bestaat dit jaar 195 jaar. In de eerste jaren na de oprichting in 1824 voeren de reddingsboten van de organisatie slechts een paar keer per jaar uit en lag de nadruk op het redden van zeelieden. Tegenwoordig heeft de organisatie haar werkveld verbreed met medische evacuaties, strandbewaking, kusthulpverlening en maritieme dienstverlening.