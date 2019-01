Vleesquotum opnieuw gedram

Die optimistische toon is verstomd als je het klimaatakkoord leest. Het boekwerk aan maatregelen reikt niet slechts tot onder de carport, maar tot op de eettafel. Het klimaatdictaat wil zelfs bepalen wat er op uw bord verschijnt.

Vlees is slecht, luidt de boodschap. Maar die overtuiging onder milieuorganisaties en politici als PvdD-leider Marianne Thieme is te vaak ideologisch ingegeven, zo waarschuwen vleesproducenten én wetenschappers. Thieme’s film Meat the Truth mag goede marketing zijn geweest voor de Vegetarische Slager, het gaat voorbij aan unieke voedingseigenschappen van vlees.

Zorgwekkender nog is dat ook het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zich bezondigde aan vleesverkettering. In een persbericht stelde het dat als alle Europeanen de helft minder vlees, zuivel en eieren zouden eten, de uitstoot van broeikasgassen met 25-40% van de emissies zou dalen. Dat scheelt een klap, hoor ik u denken. Maar het PBL bedoelde: ’van de landbouwemissies’.

Dus: een kwart van slechts 9% – dat is het aandeel van landbouw in de totale Europese broeikaswolk. Dat oogt een stuk minder stoer. Pas na kritiek van Stichting Agri Facts paste het PBL de teksten aan. Voor een gezond debat over vlees, is objectieve wetenschap nodig, geen ideologie. En voor het doorrekenen van het klimaatakkoord zijn rekenmeesters nodig, geen wereldverbeteraars.

Edwin Timmer