Speler in megadrugszaak vermoord

Dat meldt het Surinaamse Star Nieuws en wordt bevestigd door de advocaat van Oemrawsingh. De drugs waren verstopt in containers met rijst van zijn bedrijf.

Er werd in Suriname al uitgegaan van zijn dood. Oemrawsingh heeft waarschijnlijk moeten boeten voor de vangst of, zo zeggen bronnen van De Telegraaf in Paramaribo, topcriminelen of corruptie connecties van deze criminelen proberen met zijn dood te voorkomen dat meer bekend wordt over de smokkelaars.

De partij rijst met de coke was bestemd voor Europa. Suriname speelt de laatste jaren een steeds groter rol bij de smokkel van cocaïne. De drugs uit landen als Colombia en Peru gaan via het land naar Spanje, Frankrijk en Nederland.

De corruptie is groot. In mei vorig jaar werden luchthavenmedewerkers van vliegtuigmaatschappij SLM opgepakt voor de smokkel van cocaïne in bagagecontainers naar Nederland. Nederlandse criminelen zijn nauw betrokken bij de smokkel van coke vanuit het land. Het gaat om leden van motorbendes en ook de ’Mocro-maffia’ zou nauw betrokken zijn bij smokkel.

Bekijk ook: Corruptierel in Suriname

Zo zou Gerel Palm, een voortvluchtige crimineel die verdacht wordt van een liquidatie en pogingen daartoe in Nederland, zich in Suriname ophouden. Palm wordt door justitie gezien als een van de belangrijkste schutters van het eveneens voortvluchtige kopstuk van de Mocro-maffia, Ridouan Taghi.

De waarnemend politiechef, Prade, ligt zwaar onder vuur. Hij zei eerder dat er vier verdachten in beeld waren, maar verzuimde die op te pakken. Eerder onthulde De Telegraaf al dat mensen uit de directe omgeving van president Desi Bouterse opdoken in een groot witwasonderzoek in Nederland. Ook een man uit Almere die eerder verdachte was in de megacocaïnezaak Tidore, dook op in het onderzoek.