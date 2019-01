OM eist 4 en 3 jaar tegen hotelpiraten Jan en Jolanda

Tijdens de zitting bleek dat het stel niet alleen verzuimde rekeningen te betalen, maar ook aan de haal ging met bezittingen van gedupeerden. Het stel logeerde en at in een groot aantal hotels en B&B’s en vertrok zonder te betalen. Ze lieten valse namen en adresgegevens achter. De slachtoffers komen uit het hele land. De claims variëren van enkele tientjes tot 2800 euro van een kunsthandel tot 1400 euro van hotel Twents Gastenhoes. Een groot deel van de vorderingen zal worden toegewezen.

Naast de vele 'hotelzaken' trachtten de twee geld te lenen aan de deur bij mensen. Ze bereidden zich voor op deze gesprekken door via internet over hun beoogde slachtoffers te lezen. Een vrouw van een kerkgenootschap bood aan de deur aan geld te lenen, na een verhaal over bankpasjes en geldnood. Een lid pinde 200 euro voor het stel, dat beloofde op zondag naar de kerk te komen. Maar ze lieten zich niet zien bij de dienst. Ook werd in Zuidhorn een band opgebouwd met een magnetiseur die honderden euro’s pinde voor het stel.

’Misbruik kerk’

Jan V. heeft volgens de rechter opvallend veel leden van kerkgenootschappen benadeeld. Volgens V. heeft dat te maken met misbruik in het verleden.

De zaak kwam aan het licht nadat de eigenaar van Hotel Marcant in Tubbergen na hun bezoek een bericht over dit stel online zette. Het stel meldde zich op 16 augustus bij de politie. Sindsdien zitten ze vast.

