PvdA vraagt doorrekening CO2-heffing

De oppositiepartij wil de opbrengst van de heffing gebruiken om de energiebelasting voor burgers te verlagen en extra te investeren in duurzame energie. Ten slotte moet het een fonds mogelijk maken waar getroffen bedrijven van de heffing geld uit kunnen krijgen om te vergroenen.

De PvdA vindt dat het bedrijfsleven te veel wordt ontzien in het concept-Klimaatakkoord. In de brief schrijft Lodewijk Asscher verder dat „een breed toegepaste CO2-heffing voor bedrijven een minimale voorwaarde voor de PvdA is om het klimaatakkoord te steunen.”

In het scenario van de PvdA komt er in 2021 een heffing van 45 euro per ton CO2 en stijgt die jaarlijks met 2 procent. Daarmee komt het tarief in 2050 op ongeveer 80 euro per ton.

Het PBL en CPB rekenen nu de maatregelen door van het ontwerp-Klimaatakkoord. Dat zal er niet zijn voor de Statenverkiezingen van maart. Daarna neemt het kabinet een besluit over welke stappen worden genomen om de CO2-uitstoot te verminderen.