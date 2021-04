Grapperhaus niet besmet, minister eindigt quarantaine

De CDA-bewindsman verliet in allerijl een debat in de Eerste Kamer nadat hij bericht had gekregen dat hij vrijdag in de buurt was geweest van iemand die besmet was met het coronavirus. Hij liet zich testen, en ging in quarantaine.

Grapperhaus was naar eigen zeggen niet dichtbij de besmette persoon geweest, maar nam het zekere voor het onzekere. „De uitslag is negatief, dus ga ik vandaag weer uit mijn vrijwillige quarantaine.”

Al verscheidene bewindslieden zijn het afgelopen jaar in quarantaine gegaan na ontmoetingen met personen die besmet bleken met het coronavirus.