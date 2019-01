Bij ochtendgloren nog geen spoor van jongetje in put

Het is een moeilijke operatie die nooit eerder werd uitgevoerd. Ⓒ EPA

TOTALAN - De nacht was lang en koud voor de tientallen reddingswerkers die afgelopen nacht onvermoeibaar doorwerkten in een poging de peuter Yulen uit de put te bevrijden waar hij zondagmiddag inviel. Maar de uren tikten voorbij en bij het ochtendgloren was er nog steeds geen spoor van het jongetje.