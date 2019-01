’Verdachte doodrijden ’geel hesje’ gaat zich melden’

Het parket in Luik had gevraagd om de aanhouding van een trucker uit het Limburgse Landgraaf, maar toen agenten langskwamen, was hij niet thuis. Volgens zijn vader was de man afgelopen weekend naar een hardloopevenement in Egmond aan Zee. Daarom was hij niet thuis.

Eerder werd een andere Nederlander, een 56-jarige man uit Dongen, gearresteerd op verdenking van het doodrijden van demonstrant Roger (50) bij Visé, in de buurt van Luik. Een fout, zo bleek. Hij is inmiddels vrij.

