Doodrijder Houtens echtpaar Jan en Riet blijft vast

Het was een ravage die fatale zaterdagavond in oktober op de A44 bij Nieuw-Vennep. De auto van het Houtense echtpaar Jan en Riet van Dam werd van achteren geraakt, vermoedelijk bij een mislukte inhaalmanoeuvre waarbij de 32-jarige man uit Oegstgeest ook al een andere auto had geraakt.

Het echtpaar van 66 en 62 overleefde het ongeluk niet. De verdachte vluchtte een weiland in, waar hij na een achtervolging kon worden aangehouden.

Alcohol en drugs

Uit controle bleek dat de man alcohol had gedronken en onder invloed was van cocaïne, amfetamine en methamfetamine. Zijn auto is in beslag genomen.

De man zit sinds het ongeval in de cel. Vanochtend was de eerste zitting in de zaak; op 2 april wordt de zaak verder behandeld.

