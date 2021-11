’Honderden in quarantaine in gevangenis Zaanstad’

Dat meldt NH Nieuws. Op dit moment zijn 37 mensen van de 700 gevangenen in de megabajes besmet, aldus de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Zodra er meerdere mensen binnen een afdeling besmet zijn geraakt, stelt justitie een quarantainemaatregel in.

De gedetineerden mogen dan geen bezoek ontvangen. Ze kunnen niet werken of meedoen aan activiteiten als sport. Ze kunnen wel recreëren, koken en luchten. Ook het personeel moet op de eigen afdeling blijven.

Sommigen zitten zelfs vast in de eigen cel. Een afdeling van ’cluster oost’ zit tot zondag in zogenoemde ’celquarantaine’, die slechts eenmaal per dag mag worden verbroken om even te luchten. Het DJI spreekt van een ’ingrijpende, maar noodzakelijke’ maatregel.

Personeel

„Het gros van de gedetineerden hebben begrip voor de situatie. Ze zien het belang ervan voor hun eigen veiligheid en gezondheid. Onze medewerkers doen hard hun best om de sfeer goed te houden”, zegt een woordvoerder tegen de regionale tv-zender.

„De situatie vraagt veel van ons personeel”, geeft hij toe.