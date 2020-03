Reisadvies aangescherpt na coronamaatregelen Spanje

De gemeente Madrid heeft veel gevallen van besmetting met het coronavirus. Het ministerie raadt mensen aan alleen strikt noodzakelijke reizen naar die gemeente te maken. Daarvoor is de kleur van het reisadvies voor deze gemeente aangepast naar ’oranje’.

Omdat Catalonië ook maatregelen treft, verandert het reisadvies dat het ministerie voor dit gebied geeft van ’groen’ (geen veiligheidsrisico’s) naar ’geel’ (let op: veiligheidsrisico’s). De situatie kan snel veranderen, stelt het ministerie, dat aanraadt daarmee rekening te houden bij het plannen van reizen.

Forse toename corona-gevallen

Het aantal mensen dat het slachtoffer is geworden van het coronavirus in Spanje is sterk toegenomen. Het aantal sterfgevallen schoot in een etmaal omhoog van 47 naar 84. Het aantal besmettingen steeg van 2140 naar 2968. In Spanje groeit de zorg over de snelle stijging van het aantal patiënten.

Na de hoofdstad Madrid en de regio La Rioja hebben ook de regio’s Baskenland, Catalonië, Galicië en Murcia besloten alle onderwijsinstellingen als voorzorgsmaatregel voorlopig te sluiten, meldde het persbureau Europa Press.

Bekijk ook: Grootste dagverlies AEX sinds crash in 1987

Noodpakket

Premier Pedro Sánchez maakte donderdag in de media bekend dat er 14 miljard euro beschikbaar is gesteld voor steun aan kleine en middelgrote bedrijven.