Advocate: geen eerlijk proces in Tilburgse hennepzaak

Tegen de man is drie jaar geëist vanwege deelname aan een criminele organisatie, witwassen en hennephandel. Volgens S. deed hij zijn verhaal bij de politie omdat hem een nieuwe start en identiteit in het buitenland was toegezegd.

Bekijk ook: Proces over Tilburgs hennepimperium van start

Justitie zei maandag dat daarvan geen sprake was. „Dus we moeten al zijn verklaringen geloven, maar als hij praat over een deal is dat onzin?”, vroeg Van Essen de rechters.

Volgens Van Essen is door de valse belofte op een ongeoorloofde manier aan bewijs gekomen. Daarnaast hamert ze er dinsdag op – in een pleidooi dat nog de hele dag zal duren – dat talloze „wettelijke voorschriften zijn geschonden.”