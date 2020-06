CDA-prominenten over uitsluiten Forum voor Democratie: ’Ongepast’

Volgens oud-minister Piet Hein Donner is het bij voorbaat uitsluiten van politieke partijen ’te gemakzuchtig’. Ⓒ Hollandse Hoogte

Den Haag - De lijsttrekkersstrijd bij het CDA zet ook de vraag weer op de kaart of de partij moet samenwerken met Forum voor Democratie. Oud-minister Piet Hein Donner stookt het vuurtje bij de christendemocraten op door te stellen dat het bij voorbaat uitsluiten van politieke partijen ’te gemakzuchtig’ is. En hij is zeker niet de enige partijprominent die er zo over denkt.