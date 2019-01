Mega-operatie in Barcelona tegen jihadistisch netwerk

De politieactie is ’Operatie Alexandria’ gedoopt en is begonnen na lang onderzoek door de nationale Spaanse autoriteiten.

Spaanse media meldden dat de harde kern van deze groep bestaat uit vijf Algerijnen. Ze worden verdacht voorbereidingen te hebben getroffen voor terrorisme gericht tegen het nationale erfgoed en tegen de volksgezondheid. De groep wordt ook verdacht van andere criminele activiteiten.

Broeinest

Al jaren wordt Barcelona het ’centrum van jihadisme’ in Spanje genoemd. In een rapport uit 2016 staat dat dertig procent van IS-sympatisanten die tussen juni 2013 en mei 2016 zijn opgepakt in Spanje, in Barcelona woonachtig waren.