Tweede tunnel naar peuter Yulen, familie wanhopig

Het werk is dinsdagochtend begonnen, nadat reddingsteams urenlang geprobeerd hebben de aarde op te zuigen waaronder de tweejarig zich moet bevinden – mogelijk in een luchtbel. De machine bereikte uiteindelijk een compacte massa die niet kon worden verwijderd. Gámez: “Het probleem is ook dat er aarde blijft vallen, dat te compact en te vochtig is”, zegt María Gámez.

Yulen zit na zijn val van zondag in ieder geval dieper dan 78 meter – in een put van 110 meter – dus hij zou zich over een traject van 32 meter kunnen bevinden in een verticale tunnel.

Familie wanhopig

De familie van Yulen toonde zich in een programma op de Spaanse tv wanhopig. "Er zijn veel steunbetuigingen op Twitter. Veel mensen laten zich horen, maar er zijn geen middelen. Weet je hoe het is om 30 uur te wachten tot je zoon uit een put wordt gehaald? Laat de burgemeester of iemand anders hier niet komen, maar laat ze wat doen!", zegt hij in het programma Ana Rosa dat contact opnam met de vader.

Het echtpaar, José Rocío, een werkloze handelaar, en Victoria María García, die in een hamburgerketen werkt, wonen in de populaire wijk El Palo, in de hoofdstad van Málaga: een buurt met lage huizen dichtbij de maritieme promenade in de buurt. De familie verloor eerder hun zoon Oliver, toen hij drie jaar was, en Yulen nog maar enkele maanden oud. Hij zou op het strand een acute hartstilstand hebben gekregen.

De politie en brandweer houden als enige hypothese aan dat het kind werkelijk in de put zit – nadat de ouders dat aan 112 verteden. “Het gezin heeft ons dat verteld, dus dat is waar we mee werken”, zegt een woordvoerder van de Spaanse politie. “Redding en locatiewerk worden nu gedaan, alle onderzoeken komen later.”