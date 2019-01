Verdachte doodrijden Geel Hesje meldt zich bij politie

Eerder werd de trucker nog als ’voortvluchtig’ opgegeven omdat hij niet thuis was toen agenten bij zijn huis kwamen. Later vertelde zijn vader dat hij afgelopen weekend naar een hardloopevenement in Egmond aan Zee was geweest.

De trucker wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeval, net over de grens, waar een protesterende man in een geel hesje werd doodgereden. Het slachtoffer is een 50-jarige Belg genaamd Roger.

De vrachtwagenchauffeur wordt op dit moment ondervraagd, meldt het Openbaar Ministerie in Luik.