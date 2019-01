Gillette snijdt zich aan ’Me Too-campagne’

Boston - Scheermessenmerk Gillette doet in de VS veel stof opwaaien met zijn nieuwe campagne Gillette's 'We believe: the best men can be' commercial. In de reclame worden vooral blanke mannen geportretteerd als roofdieren die vrouwen voortdurend seksueel intimideren. Behalve de echte mannen, en zij scheren uiteraard met Gilette.