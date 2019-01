Trump geeft ’luxe’ diner: McDonald’s en Burger King

De Clemson Tigers kwamen hun kampioenschap vieren en dat mocht natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. ’Het meeste personeel is echter met verlof’, meldde het Witte Huis in een statement.

De oplossing? „We gaan McDonald’s, Wendy’s en Burger King serveren, met een beetje pizza”, vertelde Trump aan verslaggevers, die hem met open mond aanstaarden. „Nee, ik meen het.”

De president hield woord. Uiteindelijk werden zo’n driehonderd hamburgers besteld (zie video onder), volgens het Witte Huis ’persoonlijk betaald door de president zelf’.

De sporters waren ietwat verbaasd maar konden er wel om lachen. Ⓒ AFP

„Ik moest kiezen”, verklaarde Trump later tegen de sporters. „Is er geen eten, omdat we een shutdown hebben? Dan kunnen we jullie wat salade geven, geserveerd door de first lady. Maar ik dacht: jullie zijn geen salade-jongens.”

De sporters keken raar op, maar vonden de stunt tegelijkertijd wel grappig.

Bekijk hieronder de beelden:

Trump ligt in de clinch met de democraten omdat hij de grensmuur wil bouwen, maar de democraten zijn daartegen. De twist heeft geleid tot de langste shutdown – waarbij de overheid ’op slot’ gaat – in de geschiedenis van de VS.