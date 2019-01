Schokkende details uit ontvoering Jayme onthuld

Ook wordt door de aanklacht onder meer duidelijk hoe Jayme naar de blokhut werd vervoerd. Het meisje werd verstopt in de achterbak en hoorde vervolgens de politiesirenes richting haar ouderlijk huis gaan. Uiteindelijk verdween haar besef van tijd, zo meldt CNN.

Eenmaal bij de blokhut moest de tiener haar kleding uitdoen om „het bewijs weg te werken.” Daarop werd ze verplicht om onder het bed van haar ontvoerder Patterson te gaan liggen. Die blokkeerde de uitgangen vervolgens met manden, tassen en gewichten.

Jayme moest naar eigen zeggen soms wel twaalf uur lang onder het bed van Patterson liggen. In die tijd kreeg ze geen eten, drinken of de mogelijkheid om naar de wc te gaan. Uiteindelijk wist het meisje te ontsnappen nadat haar ontvoerder haar vertelde een paar uur weg te zijn. Met veel moeite kreeg ze uiteindelijk de gewichten verplaatst. Vervolgens kon ze onder het bed uit kruipen en haar schoenen aantrekken. Met de schoenen van haar kidnapper aan rende ze vervolgens naar buiten. Daar kwam ze in aanraking met buurvrouw Jeanne Nutter die op dat moment de hond uitliet.

Of Jake Thomas Patterson het meisje tijdens de ontvoering seksueel misbruikte, is nog niet bekend. De 21-jarige Amerikaan leidde een geïsoleerd leven in de uitgestrekte bossen van Wisconsin.

’Haar moet ik hebben’

Volgens de Amerikaanse zender had hij geen enkele connectie met Jayme. Op een dag zag hij haar instappen in de schoolbus en besloot: „Haar moet ik hebben.” Dat verklaarde hij tegenover de aanklager in Barron County, waar de zaak wordt behandeld.

De 21-jarige Thomas Jake Patterson leefde geïsoleerd. Ⓒ COURTESY OF THE BARRON COUNTY SHERIFF'S DEPARTMENT

Patterson groeide op in Gordon, een uitgestrekt dorpje met amper 645 inwoners in het noordwesten van Wisconsin. Volgens de weinige buren die het gezin Patterson kenden, bracht hij zijn jeugd door in een blokhut in een afgelegen wijk op zo’n 16 kilometer van Jayme’s woonplaats.

Brute tweevoudige moord

Tegenover de rechter verklaarde hij tot twee keer toe voor het huis van Jayme te hebben gestaan rond middernacht. Hij had haar vanaf de bushalte gevolgd en wist daardoor waar zijn slachtoffer woonde. Bij de derde keer sloeg hij toe. Met een geweer van zijn vader reed hij in zijn rode pick-uptruck naar het huis van zijn slachtoffers.

’’Ik hoorde honden blaffen, werd wakker en zag een auto op de oprit staan. Toen waarschuwde ik mijn vader. Hij ging daarop kijken wat er aan de hand was’’, verklaarde de tiener aan de politie. Samen met haar moeder verstopte ze zich in de badkamer.

Vanuit die badkamer hoorden de twee hoe hun geliefde in de gang werd doodgeschoten. Ze deden daarop de badkamerdeur op slot en schuilden in de badkuip. Haar moeder probeerde tevergeefs het noodnummer te bellen, op dat moment stond Patterson al in de badkamer. Niet veel later werd ook zij doodgeschoten.

Jayme werd daarop ontvoerd. De 21-jarige kidnapper bond haar armen en benen samen en sleepte haar naar zijn ouders. Daarop werd ze de achterbak in gesmeten.