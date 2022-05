Dronken bestuurster blaast zeven keer te veel in Hoofddorp

De vrouw reed rond 16.00 uur op de Van Heuven Goedhartlaan in Hoofddorp. De auto slingerde flink en reed langzaam. „Dit opvallende rijgedrag was reden genoeg om de bestuurster aan een controle te onderwerpen”, zo meldt de politie. Bij de controle bleek dat de vrouw gedronken had: ze sprak met dubbele tong, haar adem rook naar alcohol en ze vertoonde „vreemd gedrag”, aldus de politie.

Uit een eerste blaastest op straat bleek dat de Hoofddorpse inderdaad te veel alcohol op had, waarop ze werd meegenomen naar het bureau. Daar blies ze bij een preciezere test 1495 Ugl (microgram per liter), terwijl 220 Ugl het maximum is.

De zaak wordt voorgelegd aan het Openbaar Ministerie. Op rijden onder invloed staan verschillende straffen zoals een boete tot enkele jaren gevangenisstraf. Ook kunnen bestuurders hun rijbewijs kwijtraken.