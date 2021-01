Dijkhoff sneert naar Hoekstra: ’Hij leek wel opgenaaid’

„Zo ken ik hem niet. Hij leek wel opgenaaid door zijn campagneteam”, zegt Dijkhoff bij WNL op Zondag. „Hoekstra gaat er niet over.”

Hoekstra stelde vrijdag na afloop van de ministerraad dat de scholen op maandag over een week open moeten kunnen kunnen. „Er moet wel iets heel raars gebeuren wil dat niet kunnen,” aldus de CDA’er.

De adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) neemt het kabinet ’heel serieus’, zegt Hoekstra. „Maar tegelijkertijd moet je ook meewegen welke schade er verder nog ontstaat, en een van de dingen waar ik me heel erg zorgen over maak is het effect dat dit heeft op jonge kinderen.”

Coronaminister De Jonge was iets voorzichtiger. Hij verwees naar de Britse variant en het advies van het Outbreak Management Team dat daarover nog moet worden gepubliceerd. „Als daar geen showstopper in te vinden is, dan is het inderdaad zo dat de scholen – althans het basisonderwijs – zo snel mogelijk weer open moeten.”

Gisteren bleek dat het OMT het kabinet adviseert het basisonderwijs en de kinderopvang weer te openen. Leden van kabinet en OMT spreken daar later vandaag over in het Catshuis.