Afschot herten schiet niet op

Edelherten in de Oostvaardersplassen. Het afschieten van de dieren ligt bij lange na niet op schema. Ⓒ ANP

Staatsbosbeheer ligt niet op schema met het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen. Dat maakte de organisatie vanmiddag bekend. In plaats van twintig herten per dag ligt het gemiddelde op negen. Daardoor zijn er na vijftien afschotdagen pas 134 herten gedood, in plaats van 300.