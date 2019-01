Vader Julen wijkt geen centimeter van put

„Waar zou ik heen moeten? Ik ben nu al zover verwijderd van mijn zoon”, zegt de man uit de wijk El Palo in Malaga tegen de lokale krant Malaga Hoy – terwijl hij in tranen uitbarst. „Ik kan er alleen maar aan denken mijn kind te bevrijden – en dat ik hem papa hoor zeggen.”

Sánchez zegt dat hij veel informatie over de reddingsoperatie krijgt, en dat ’iedereen van het eerste tot het laatste moment aan het werk is om te helpen bij de redding van Julen’ en dat hij ’tegen niemand’ is, maar ’het is heel moeilijk voor ons – en alles gaat heel traag’. Volgens hem beschikken de reddingswerkers niet over de machines die ze nodig hebben. „Ik zie geen middelen. Terwijl wij sterven hier. Als de overheid het wil, is ze heel snel.”

Op dit moment graven reddingsploegen een horizontale tunnel waarbij gebruik wordt gemaakt van de helling van de heuvel om uit te komen op de plek waar reddingswerkers denken dat de peuter Julen zich kan bevinden. Het is het tweede scenario dat wordt ingezet om de 2-jarige peuter uit te graven, nadat het verwijderen van het puin in de put met een speciale stofzuiger te traag ging.

Een andere mogelijkheid die de autoriteiten zien is het graven van een parallelle put, maar dit is tijdrovend en de uitkomst onzeker door de instabiele omgeving. De operatie is zo ingewikkeld omdat de put extreem smal (met een diameter van 25 cm) en 110 meter diep is. Er is niet bekend of zich water op de bodem bevindt.

De burgemeester van Totalán, Miguel Ángel Escaño, heeft de hulp ingeroepen van Europese bedrijven met speciale reddingsploegen die gebruik maken van geo-radars die in Andalusië niet voor handen zijn.

Hij levert in een interview in Cope kritiek op de reddingswerkzaamheden, die hij ’improvisatiewerk’ noemt terwijl er geen ’analyse van het gebied’ is gemaakt. Ook vraagt hij de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken, Fernando Grande-Marlaska in te grijpen en de Militaire Nood Eenheid naar het gebied te sturen. Escaño zegt dat er ’hoop op leven’ is, en dat iedere minuut die voorbij gaat ’verloren tijd’ is.

Een team van mijnreddingswerkers uit de noordelijke Spaanse regio Asturias is onderweg naar het zuidelijke Andalusië, om te helpen bij het lokaliseren en uitgraven van Julen. Hun doel is om met de hand het laatste deel van de tunnel uit te graven die is gemaakt om horizontaal het onderste deel van de put binnen te dringen, waar Julen zich in bevindt.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt in een reactie op de kritiek van de burgemeester van Totalán dat „alle middelen en inspanning” zich concentreren op het vinden van Julen, maar dat het om ’complex’ werk gaat.