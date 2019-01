Tesla-evangelist gestrand door ’shutdown’

Mooie wagen, maar ook een Tesla kan stilvallen. Ⓒ MARCEL ANTONISSE

Amsterdam - De bekendste Nederlandse Tesla-evangelist Vincent Everts is gisteravond gestrand in zijn elektrische bolide omdat hij zich had verrekend over de afstand die hij nog kon afleggen. Terwijl de boordcomputer aangaf dat hij nog zeker vijf kilometer kon rijden, kreeg hij na twee kilometer te maken met een ’shutdown’ en kon geen kant meer op.