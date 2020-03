Sms’jes onthullen coronablunders Tirol: ’Dan heb je geen klandizie meer’

De Kitzloch après-skibar in Ischgl. Ⓒ AFP

Innsbrück - Het wordt steeds duidelijker dat de wintersportbranche in Tirol wel het een en ander uit te leggen heeft. Vorige week werd bekend dat één met corona besmette barman in het wintersportplaatsje Ischgl waarschijnlijk verantwoordelijk was voor honderden besmettingen in Europa.