Huisarts ontkent ontucht met jonge patiëntes

DEN HAAG - Een 38-jarige huisarts uit Leiden die wordt verdacht van ontucht met onder anderen zeven jonge patiëntes, ontkent dat hij dat heeft gedaan. Verdachte Maarten B. gaf dinsdag voor de rechtbank in Den Haag wel toe dat hij heimelijk 46 filmpjes maakte in huisartspraktijken in Amstelveen en Schiedam.