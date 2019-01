Planten groeien voor het eerst op de maan

Op 7 december vorig jaar lanceerde China de ruimtesonde Chang’e-4 richting de maan. Het ruimteschip werd naar de achterkant van het hemellichaam gestuurd. Een robot doet daar voor het eerst onderzoek naar het maanoppervlak.

Eerder groeiden er al planten in het internationaal ruimtestation ISS, maar nog nooit eerder gebeurde dat op de maan. Het kiemen van de katoenzaadjes op die plek wordt gezien als een grote stap binnen de ruimteverkenning op lange termijn. Het zou betekenen dat astronauten in de toekomst hun eigen voedsel in de ruimte kunnen kweken.

De Chang’e-4 nam ook aardappelzaden, gist en eitjes van fruitvliegjes mee richting de maan.