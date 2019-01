Justitie wil kogel uit schouder slachtoffer

Het schietincident gebeurde in oktober vorig jaar aan de Gaaistraat in Delft en had te maken met een conflict in de relationele sfeer. De 34-jarige verdachte zou de 46-jarige Delftenaar hebben neergeschoten. Bij de verdachte werd het alarmpistool aangetroffen.

De kogel kon direct na de schietpartij niet worden verwijderd omdat dat medisch te risicovol was. „Maar nu zijn we een aantal maanden verder en verzoeken we het slachtoffer om mee te werken. Daarna komt opnieuw de vraag of het medisch verantwoord is”, zegt een woordvoerder van het OM.