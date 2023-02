Weeronline: woensdag buien met kans op Saharastof

Vanuit het zuidwesten woensdag trekt een wolk met heel fijn Saharazand over Nederland, „waardoor we de komende dagen te maken hebben met een kleine hoeveelheid Saharastof in onze lucht”, aldus het weerstation dinsdag. „Ben je van plan je auto te wassen dan kan je daar beter mee wachten tot in het weekend. Dan is de stofwolk boven ons land verdwenen.”

Woensdagochtend valt lokaal nog een enkele bui. Daarbij kan ook al wat Saharastof tussen zitten, maar op veel plekken blijft het dan nog droog. De middagtemperatuur ligt tussen 10 en 12 graden bij een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind.

Dinsdag is het bewolkt en blijft het overwegend droog. In het zuiden kan ’s middags de zon doorbreken. Het wordt 10 tot 12 graden. Vrijdag trekken buien over het land en daarbij is kans op hagel. Het wordt dan 7 of 8 graden. In het weekend wordt het geleidelijk droog met vooral op zondag zonneschijn.