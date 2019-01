Aanslag Al-Shabaab op hotel en kantoren Nairobi

Het gaat om een gebouw bij het Dust2 Hotel aan de chique noordkant van het centrum van Nairobi, aan de Riverside Drive. Ooggetuigen meldden aan Daily Nation dat in het zwart gestoken ’gewapende terroristen’ een aanval uitvoeren en het adres ’14 riverside’ schietend binnen renden.

„We worden aangevallen,” zei een getuige in het complex tegen persbureau Reuters. Lokale tv-stations toonden beelden van rook uit de omgeving.

Een woordvoerder van Al-Shabaab, een terreurgroep uit Somalië, heeft de aanslag bevestigd. „Wij zitten achter de aanval in Nairobi. We zullen later meer details geven”, zei militaire woordvoerder Abdiasis Abu Musab.

Politiechef Philip Ndolo heeft bekendgemaakt dat het gebied rond het Dusit-hotel is afgezet en dat wordt gereageerd op een gewapende aanval. Buiten hebben zich nieuwsgierige omstanders verzameld die willen weten wat er precies aan de hand is. Of de schutters al zijn ingerekend, is niet bekend, evenals het aantal eventuele slachtoffers.

De Nederlandse ambassade staat enigszins in de buurt van het complex aan de Riverside Drive, ongeveer anderhalve kilometer verderop. „Wij volgen het op de voet. We zoeken uit of er mogelijk Nederlanders in het gebied zijn. Als iemand hulp nodig heeft, roepen we op het noodnummer te bellen: 0031- 247247247”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. „Over de beveiliging van de ambassade doen we nooit uitspraken, dus nu ook niet.”

Mensen worden geëvacueerd uit het complex waar explosies en schoten zijn gehoord. Ⓒ REUTERS