Slachtoffer Valmorel overleefde eerste lawine

Het slachtoffer verliet gistermiddag met zijn 22-jarige zoon en een vriend een blauwe piste. Zo’n 400 meter verderop, in een gevaarlijke kloof, werd hij gegrepen door een lawine. Zijn zoon wist hem deels uit de sneeuw te graven en ging hulp halen. Toen hij terugkwam met de ‘secouristes’ kon hij zijn vader niet meer vinden.

,,Helaas had deze skiër geen off piste-uitrusting bij zich”, zegt burgemeester Jean-Michel Vorger. ,,Een lawine kan zo een paar honderd meter bestrijken. Als degene die onder de sneeuw is geraakt geen pieper bij zich heeft, duurt het langer voordat hij is gevonden. Dat is hem waarschijnlijk fataal geworden.”

Volgens de burgervader is het Alpendorp diep geschokt door het dramatische ongeval. Het drietal was met een grote groep naar Les Avanchers-Valmorel afgereisd voor een wintersportvakantie.