’Dronken en doorgesnoven’ reed Leon echtpaar de dood in

De man uit Oegstgeest die in oktober op de A44 het Houtense echtpaar Jan en Riet van Dam doodreed, stond volgens het Openbaar Ministerie stijf van de alcohol en drugs. Bovendien reed hij volgens getuigen met een bloedgang in zijn onverzekerde Audi over de snelweg, bleek op de pro forma-zitting bij de rechtbank in Haarlem.