Uniek anti-racismeprotest in Washington: ’Ik moest hier zijn’

Washington - Precies 57 jaar na Martin Luther Kings beroemde ’I have a dream’ toespraak, stond het weer vol bij het Lincoln Memorial. Duizenden mensen verzamelden zich voor de March on Washington 2020. Een groot protest tegen politiegeweld. Vanuit het hele land kwamen ze, soms na autoritten van 10 uur of meer. „Dit is geschiedenis, ik moest hier zijn.”