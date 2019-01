Bekir E. bekent doden Humeyra (16) en betuigt spijt

De rechter-commissaris besliste dinsdag dat E. in het Pieter Baan Centrum in Almere psychiatrisch moet worden onderzocht. Hij zegt te willen meewerken aan dat onderzoek.

Humeyra werd op 18 december doodgeschoten in de fietsenstalling van haar school in Rotterdam-West. Volgens leerlingen die de schietpartij buiten hoorden, werden daarbij zes geschoten gelost. E. werd al snel na de schietpartij in de buurt van de school opgepakt. Hij is de hoofdverdachte in de zaak, maar twee 25-jarige anderen die met hem naar de school waren gereden worden eveneens verdacht.

Het tienermeisje werd voor haar dood al belaagd door Bekir E., ook op social media. Hij zou een relatie met haar hebben gehad.

